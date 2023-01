Verwechslung: Jäger erschießt Galloway-Muttertier

Ein Jäger hat bei Preetz im Kreis Plön ein Galloway-Rind für ein Wildschwein gehalten und erschossen. Das Muttertier hatte gerade ein Kalb zur Welt gebracht. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Donnerstag in der abendlichen Dunkelheit im Waldgebiet des Adeligen Klosters Preetz, wie die „Kieler Nachrichten“ berichteten. Der Kreis Plön habe inzwischen Anzeige gegen den Jäger wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstattet, sagte eine Sprecherin der dpa am Donnerstag. Das Kalb wird dem Bericht zufolge von der Halterin der Galloway-Herde jetzt per Hand aufgezogen.