FC St. Pauli holt Abwehrspieler Mets auf Leihbasis

Hamburg (dpa/lno). Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat Abwehrspieler Karol Mets verpflichtet. Der 29 Jahre alte estnische Nationalspieler wechselt auf Leihbasis vom Schweizer Meister FC Zürich bis zum Ende der laufenden Saison ans Millerntor. Das teilte der Hamburger Verein am Donnerstag mit. St. Pauli besitzt eine Kaufoption.

Für Mets ist Deutschland bereits das achte Land, in dem er spielt. Zuvor war der 1,91 Meter große Innenverteidiger in seiner Heimat, in Norwegen, den Niederlanden, Schweden, Saudi-Arabien, Bulgarien und der Schweiz tätig. Für die estnische Nationalmannschaft hat er 84 Partien bestritten. „Nach den Verletzungen von wichtigen Abwehrspielern wollten wir uns auf der zentralen Abwehrposition absichern, sagte Sportchef Andreas Bornemann.

