Feuerwehr Hamburg rettet Frau aus brennender Wohnung

Ein piepender Rauchmelder hat einer Frau in Hamburg möglicherweise das Leben gerettet. Nachbarn meldeten am Mittwochmorgen über den Notruf 112 einen piependen Rauchmelder in einer Wohnung in Eidelstedt, wie die Feuerwehr mitteilte. Als die Einsatzkräfte dort ankamen, sei von außen bereits ein Feuerschein in der Wohnung sichtbar gewesen. In der stark verrauchten Wohnung habe sich eine nicht ansprechbare Frau befunden, die gerettet worden sei. Laut der Feuerwehr wurde die 74-Jährige mit einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht und der Wohnungsbrand gelöscht. Die Polizei ermittle zur Brandursache.