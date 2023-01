Polizeilich gesuchte Frau raucht im Bahnhof - wird verhaftet

Durch das Rauchen einer Zigarette im Hamburger Bahnhof Altona hat eine von der Polizei gesuchte Frau Beamte auf sich aufmerksam gemacht. Die 35-Jährige sei am Dienstagabend kontrolliert worden, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Dabei stellte sich heraus, dass die Frau mit einem Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Hamburg gesucht wurde. Sie stehe im Verdacht, eine gefährliche Körperverletzung im Vollrausch begangen zu haben, hieß es. Die Beamten brachten die Frau in eine Untersuchungshaftanstalt.