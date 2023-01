Mit Haftbefehl gesuchter 38-Jähriger festgenommen

Nachdem er in einer Kneipe herumgepöbelt haben soll, sitzt ein mit Haftbefehl gesuchter 38-Jähriger nun im Gefängnis. Der betrunkene Mann habe in der Nacht zu Mittwoch in einem Lübecker Lokal zusammen mit einem anderen Mann mehrere Gäste belästigt, teilte die Polizei mit. Als die alarmierten Beamten eintrafen, wurde der 38-Jährige demnach handgreiflich.