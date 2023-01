Einbruch Drei Einbrüche in Fitnesscenter in Heide in einer Nacht

In Heide haben in einer Nacht gleich drei Einbrüche in Fitnesscenter stattgefunden. Die Einbrecher drangen zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in die Fitnesscenter ein, wie die Polizei in Itzehoe am Mittwoch mitteilte. In einem Fall hätten die Täter ein Fenster eingeschlagen, um sich Zutritt zu verschaffen, und eine Geldkassette mit einem mittleren dreistelligen Betrag entwendet. Im zweiten Fall hätten die Einbrecher 50 Gutscheinkarten für das Training in dem Fitnessstudio erbeutet. Beim dritten Einbruch sei die Eingangstür eingeschlagen worden und ein Ipad sowie Bargeld gestohlen worden.