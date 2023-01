Insa Sjurts wird neue Präsidentin der BHH

Insa Sjurts am 13.04.2015 in Friedrichshafen (Baden-Württemberg) vor einer Pressekonferenz.

Die Wirtschaftswissenschaftlerin Prof. Insa Sjurts ist neue Präsidentin der Beruflichen Hochschule Hamburg (BHH). Die gebürtige Hamburgerin war zuvor Präsidentin der Hamburg School of Business Administration, wie die Schulbehörde am Dienstag mitteilte. Die 2020 gegründete staatliche Hochschule ermöglicht es Studierenden, innerhalb von vier Jahren gleichzeitig eine Ausbildung zu machen und einen Bachelor-Abschluss zu erlangen. Normalerweise geht dies nur nacheinander und dauert im Regelfall mindestens sechs Jahre. Derzeit kooperierten mehr als 130 Unternehmen mit der BHH. An der Hochschule eingeschrieben seien derzeit rund 210 Studierende.