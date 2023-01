Walter über HSV-Profi Vuskovic: „Seelenlage ist nicht gut“

Hamburg. Trainer Tim Walter vom Hamburger SV hat Mitleid mit dem wegen Dopingverdachts vorläufig gesperrten Verteidiger Mario Vuskovic geäußert. „Die Seelenlage ist nicht gut bei ihm“, wurde der 47-Jährige unter anderem von der „Hamburger Morgenpost“ und dem „Hamburger Abendblatt“ zitiert: „Das tut mir einfach sehr leid für den Jungen.“ Walter sei im engen Austausch mit dem Abwehrspieler des Fußball-Zweitligisten: „Ich bin mit Mario in Kontakt, wir telefonieren häufig.“

Während sich die HSV-Profis im Volkspark am Montag zum Trainingsstart versammelt hatten, soll sich Vuskovic demnach in seiner Heimat Split aufhalten und weiterhin seine Unschuld beteuern. Walter, der möglicherweise in den kommenden Tagen einen neuen Vertrag bei den Hamburgern unterzeichnen könnte, kommentierte das Warten auf die nächsten Schritte der Nationalen Anti-Doping-Agentur in der Causa Vuskovic: „Alles steht in den Sternen.“

Nach positiver A- und B-Probe ist der 21 Jahre alte Kroate Vuskovic bis auf Weiteres wegen Dopingverdachts gesperrt und muss sich allein fit halten. Um diese Lücke zu schließen, sucht der HSV einen leistungsstarken Innenverteidiger.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg