FDP-Abgeordneter für bessere Integration statt Böllerverbot

Der Hamburger FDP-Bürgerschaftsabgeordnete Sami Musa hat sich angesichts der Angriffe auf Rettungs- und Sicherheitskräfte in der Silvesternacht für bessere Integration statt Böllerverbote ausgesprochen. „Nach Angaben der Sicherheitskräfte handelt es sich bei vielen Angreifern um junge Männer mit Migrationshintergrund“, sagte er am Dienstag. „Das ist auch ein Schock für die große Mehrheit der Migranten, die gut integriert in Hamburg lebt.“