Towers-Coach warnt: „Noch nicht aus dem Loch draußen“

Die ersten Wochen des neuen Jahres haben es in sich für die Basketballer der Veolia Towers Hamburg. Das Bundesliga-Duell bei den MLP Academics Heidelberg am Mittwoch (20.30 Uhr) bildet den Auftakt von 14 Partien in der BBL und im Eurocup binnen 43 Tagen bis zum Start der WM-Pause Mitte Februar. Unter Cheftrainer Raoul Korner, der wegen einer Grippe („Mich hat es richtig ausgeknockt“) eine Woche pausieren musste und unter anderem den erfreulichen Jahresabschluss seiner Mannschaft gegen die Würzburg Baskets (96:73) vom Bett aus im Fernseher verfolgt hatte, wollen die Hanseaten nun an diese Leistung anknüpfen.