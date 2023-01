Reifen von Polizeiwagen an Silvester zerstochen

Unbekannte Täter haben in der Silvesternacht in Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) einen Polizeiwagen beschädigt. An dem Wagen wurden drei Reifen mit einem scharfen Gegenstand zerstochen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Außerdem wurde ein Briefkasten am Gebäude der Polizei durch Knallkörper zerstört. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Sie können sich unter der Telefonnummer 04841- 8300 melden.