Arbeitsagentur gibt Arbeitsmarktzahlen für Dezember bekannt

Hamburg (dpa/lno). Die Hamburger Agentur für Arbeit legt heute die Arbeitsmarktdaten für Dezember vor. Im November war die Arbeitslosigkeit erneut gesunken. Die Zahl der Arbeitslosen in der Hansestadt fiel im Vergleich zum Oktober um 0,5 Prozent auf 74 087. Im Vergleich zum November 2021 stieg die Zahl der Arbeitslosen um 3,8 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag wie im Vormonat bei 6,9 Prozent. Im November vor einem Jahr hatte sie bei 6,6 Prozent gelegen.

Grund für die robuste Verfassung des Arbeitsmarkts in Hamburg ist die ungebrochen hohe Nachfrage nach Fachkräften. So stieg die Zahl der Beschäftigten in Hamburg stärker als im Bundesdurchschnitt. Während sie sich in Deutschland um 1,7 Prozent erhöhte, legte sie in Hamburg um 3 Prozent zu. Insgesamt steigt die Zahl der Beschäftigten in der Hansestadt seit Monaten von Rekord zu Rekord - zuletzt im September auf 1,055 Millionen.

