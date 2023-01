Arbeitsagentur informiert über neue Arbeitslosenzahlen

Über die aktuelle Lage am Arbeitsmarkt in SchlesWig-Holstein berichtet heute die Agentur für Arbeit. Experten gehen davon aus, dass im Dezember aus jahreszeitlichen Gründen mehr Menschen ohne festen Job waren als im November. Auch im Vorjahresvergleich gab es demnach eine Zunahme, weil die arbeitslosen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine seit Juni in der Statistik geführt werden. Im November waren im nördlichsten Bundesland 82.600 Menschen als arbeitslos registriert. Die Arbeitslosenquote betrug 5,2 Prozent.