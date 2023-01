Neuer Walter-Vertrag beim HSV wohl zeitnah

Hamburg. Am ersten Trainingstag nach knapp sechswöchiger Winterpause stand beim Hamburger SV die Frage nach dem neuen Vertrag für Erfolgscoach Tim Walter im Mittelpunkt des Interesses. Seit der Kontrakt von HSV-Sportvorstand Jonas Boldt beim Tabellenzweiten der 2. Fußball-Bundesliga kurz vor Weihnachten bis 2025 verlängert wurde, ist der Weg im Grunde frei, es fehlt aber noch Walters Unterschrift unter das längst ausgehandelte neue Arbeitspapier.

„Wir sind in guten Gesprächen, schauen wir mal, was die nächsten Tage so bringen“, sagte der 47-Jährige am Montag nach der Auftakteinheit im Volkspark mit einem schelmischen Grinsen. Er sei guten Mutes, schließlich habe er immer betont, dass er sich in Hamburg „sehr wohl“ fühle. Walters Kontrakt beim HSV endet zum Abschluss der laufenden Saison.

