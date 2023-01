Motorradfahrer wird bewusstlos und kommt von Deich ab

Ein Motorradfahrer ist an Neujahr in Hamburg-Bergedorf während der Fahrt ohnmächtig geworden und schwer verletzt worden. Der 74-Jährige kam mit seinem Gespann von der Straße ab, fuhr einen Deich hinab und blieb erst an einem Gartenzaun stehen, teilte die Feuerwehr am Montag mit. Passanten hätten ihn noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte reanimiert. Warum der Mann das Bewusstsein verlor, war zunächst nicht bekannt. Der Vorfall passierte am Zollenspieker Hauptdeich.