Kirche Pontifikalrequiem für Papst Benedikt in Hamburg

Das Erzbistum Hamburg feiert am Mittwoch (4. Januar, 18.15 Uhr) ein Pontifikalrequiem für den gestorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. Neben Erzbischof Stefan Heße nehmen im Hamburger St. Marien-Dom auch der emeritierte Erzbischof Werner Thissen, Weihbischof Horst Eberlein und der emeritierte Weihbischof Hans-Jochen Jaschke teil, wie das Erzbistum Hamburg am Montag mitteilte. Zugesagt habe auch der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Er werde am Ende des Gottesdienstes ein Gedenkwort sprechen.