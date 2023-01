Soziales Günther: Obdachlosigkeit besonders in den Blick nehmen

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat Politik, Ämter und Gesellschaft aufgefordert, Obdachlosigkeit besonders in den Blick zu nehmen. Es sei beklemmend, dass es Armut und Obdachlosigkeit auch in einem wohlhabenden Land wie Schleswig-Holstein gebe, sagte Günther dem Straßenmagazin „Hempels“ (Januar-Ausgabe). Mit Blick auf das EU-Ziel, bis 2030 in allen Mitgliedsstaaten die Obdachlosigkeit abzuschaffen, sei für ihn „völlig klar, dass wir alles versuchen müssen, um dieses Problem zu minimieren. Wir haben eine Verpflichtung, das zu tun.“