HSV startet Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte

Hamburg (dpa/lno) - Nach knapp sechswöchiger Winterpause startet der HSV als letzter Nordclub seine Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte in der 2. Fußball-Bundesliga. Trainer Tim Walter bitte die Profis des Tabellenzweiten am Montag zur ersten Einheit auf das Trainingsgelände im Volkspark. Nach fünf Tagen in heimischen Gefilden steht für die Hamburger, die nach Hinrunden-Abschluss wegen einer USA-Tournee erst Ende November in die Winterpause gegangen waren, am 7. Januar (15.30 Uhr) der erste Test beim Bundesligisten 1. FC Köln an.

Vom 11. bis 19. Januar reist das Team ins Spanien-Trainingslager nach Sotogrande. Zwei Testspiele sind im Rahmen dieses Camps geplant. Die Rückrunde beginnt für den HSV am 29. Januar (13.30 Uhr) mit dem Spiel im Volksparkstadion gegen Eintracht Braunschweig.

