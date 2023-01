Ehrenkommissar Herr Holm in Ruhestand verabschiedet

Mit großem Tamtam ist der Hamburger Ehrenkommissar Herr Holm - alias Kabarettist Dirk Bielefeldt - von der Polizei in den Ruhestand geschickt worden. Polizeipräsident Ralf Martin Meyer hat dem Bühnen-Kommissar am Montag in der Davidwache auf St. Pauli die Abschiedsurkunde überreicht. „Der Polizeipräsident ernennt Herrn Holm zum Pensionär“, stand darauf zu lesen. Die Kunstfigur Herr Holm war nach Polizeiangaben 1991 „offiziell inoffiziell“ in den Polizeidienst übernommen und 2007 sogar zum Ehrenkommissar ernannt worden.