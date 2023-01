HSV startet Vorbereitung - FC St. Pauli im Trainingslager

Hamburg (dpa/lno). Für die Hamburger Fußball-Zweitligisten HSV und FC St. Pauli startet unmittelbar nach dem Jahreswechsel die heiße Phase der Vorbereitung auf die Ende Januar beginnende zweite Saisonhälfte. HSV-Trainer Tim Walter bittet seinen Kader am Montag (14.00 Uhr) zur ersten Einheit nach knapp sechswöchiger Winterpause, der neue St.-Pauli-Coach Fabian Hürzeler hat mit seinen Akteuren bereits im alten Jahr mehrere Trainingsschichten absolviert.

Zum Beginn des neuen Jahres steht für die Kiezkicker gleich das Wintertrainingslager an. Das Hürzeler-Team reist am Montag für eine Woche nach Benidorm. An der spanischen Costa Blanca war der Kiezclub bereits Anfang 2022 zu Gast. Die Hamburger treten die Reise erneut gemeinsam mit Werder Bremen an, den zunächst geplanten Test gegen den Bundesligisten am 4. Januar sagten die Braun-Weißen aber ab. Stattdessen wird am 7. Januar (14.00 Uhr) in Benidorm gegen den Schweizer Erstligisten FC Lugano getestet.

Weitere Vorbereitungsspiele auf die Zweitliga-Rückrunde stehen am 14. Januar (14.00 Uhr) beim Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und am 21. Januar (13.30 Uhr) im Millerntor-Stadion gegen den dänischen Erstligisten FC Midtjylland auf dem Programm. Der Rückrundenstart für St. Pauli erfolgt am 29. Januar (13.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Nürnberg.

Zeitgleich fordert am selben Tag der HSV im Volksparkstadion den Nordrivalen Eintracht Braunschweig heraus. Bis dahin hat Tim Walter ein strammes Trainingsprogramm entwickelt. Nach fünf Tagen in heimischen Gefilden steigt am 7. Januar (15.30 Uhr) der erste Härtetest beim Erstligisten 1. FC Köln. Tags darauf geht es beim Hallenturnier in Gummersbach weiter. Vom 11. bis 19. Januar bezieht der HSV dann sein Trainingslager in Sotogrande. In der südspanischen Region Cadiz soll der Grundstein für eine erfolgreiche Rückrunde gelegt werden. Zwei Testspiele sind im Rahmen dieses Trainingslagers ebenfalls geplant.

