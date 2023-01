Buxtehuder SV feiert Sieg in Hamburg vor Rekordkulisse

Der Umzug der Handballerinnen des Buxtehuder SV in die Sporthalle Hamburg für die Partie gegen Sachsen Zwickau hat dem Club die höchste Zuschauerzahl in 33 Jahren Bundesliga-Zugehörigkeit beschert. 2300 Fans hatten den umkämpften 27:26 (16:17)-Sieg der Mannschaft von Trainer Dirk Leun am Freitagabend verfolgt und damit auch für den bislang höchsten Ticketverkauf in der Liga in dieser Saison gesorgt.