Norden begrüßt 2023 mit viel Knallerei

Kiel (dpa/lno). Das neue Jahr ist im Norden nach zwei Silvestern mit Corona-Beschränkungen mit farbenprächtigen Feuerwerken und viel Knallerei begrüßt worden. Dabei kam es zu zahlreichen Zwischenfällen. In Kiel war die Lage im Rettungsdienst bereits in den Nachmittagsstunden des Silvestertages zeitweise angespannt, wie die Feuerwehr der Landeshauptstadt am Neujahrstag mitteilte. Mehrere Menschen hätten sich wegen Leichtsinns beim Böllern schwer verletzt. Auch Passanten hätten Verbrennungen durch fehlgeleitete Raketen und Feuerwerksbatterien oder auch Knalltraumata erlitten. Die Feuerwehr sprach von Dutzenden Einsätzen.

In den ersten Stunden des neuen Jahres wurden die Feuerwehrleute dann zu so vielen Einsätzen gleichzeitig gerufen, dass alle Löschfahrzeuge der Berufsfeuerwehr und noch dazu drei Freiwillige Feuerwehren in Einsätzen gebunden waren. „Mehrere brennende Pkw auf einem Parkdeck im Stadtteil Elmschenhagen stellten hierbei den größten Einsatz im neuen Jahr dar“, hieß es am Morgen. Es sei bei Sachschaden geblieben.

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) wurde ein Mensch lebensgefährlich bei einem Feuer verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte ein Carport aus noch ungeklärter Ursache Feuer gefangen, das sich rasch ausbreitete und auf ein Doppelhaus übergriff. Ein Hausbewohner wurde von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet und mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Starker Wind hatte den Angaben zufolge die Ausbreitung des Brandes begünstigt und die Bekämpfung des Feuers in dem dicht bebauten Wohngebiet erschwert.

