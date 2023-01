Zug überfährt von Böllern erschrecktes Rind auf Bahngleis

Ein offenbar von Böllern erschrecktes Rind ist am Silvestertag bei Struckum (Kreis Nordfriesland) auf die Gleise der Bahnstrecke Westerland-Hamburg gelaufen und dort von einem Zug erfasst worden. Die 60 Reisenden in dem Zug seien bei der Notbremsung des Zugführers glücklicherweise nicht verletzt worden, das Tier jedoch habe den Zusammenprall nicht überlebt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Strecke war für eineinhalb Stunden gesperrt.