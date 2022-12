Vor der Silvesternacht in Hamburg: Ruhe vor dem Sturm

Hamburg (dpa/lno). Nach zwei recht stillen Silvesternächten erwarten Polizei und Feuerwehr in Hamburg einen lauten Jahreswechsel. „Wir rechnen mit einem hohen Einsatzaufkommen“, sagte der Amtsleiter der Feuerwehr Hamburg, Christian Schwarz.

Der Verkauf und das Abbrennen von Feuerwerk in Deutschland waren in den beiden Vorjahren verboten, um die Krankenhäuser in der Pandemie nicht weiter zu belasten. Seit dem Verkaufsstart von Böllern und Raketen am Donnerstag habe die Polizei bereits einige Einsätze wegen Belästigung und Ruhestörung gehabt, sagte ein Sprecher. Verletzte habe es zunächst keine gegeben.

Das Wetter in der ersten Silvesternacht ohne Corona-Einschränkungen seit drei Jahren dürfte mild, aber stürmisch werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Temperaturen von bis zu 14 Grad, viel Regen und heftigem Wind.

