Murcia statt St. Pauli: Bremen findet neuen Testspiel-Gegner

Werder Bremen ist auf der Suche nach einem zweiten Testspiel-Gegner im Rahmen seines Spanien-Trainingslagers doch noch fündig geworden. Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte, treffen die Grün-Weißen am 4. Januar 2023 (12.30 Uhr) nun auf den spanischen Drittligisten Real Murcia. Gespielt wird in dessen Pinatar-Arena. Dort findet am 8. Januar (15.30 Uhr) auch der zweite Bremer Test gegen den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen statt.

Bremen/Hamburg. Werder Bremen ist auf der Suche nach einem zweiten Testspiel-Gegner im Rahmen seines Spanien-Trainingslagers doch noch fündig geworden. Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte, treffen die Grün-Weißen am 4. Januar 2023 (12.30 Uhr) nun auf den spanischen Drittligisten Real Murcia. Gespielt wird in dessen Pinatar-Arena. Dort findet am 8. Januar (15.30 Uhr) auch der zweite Bremer Test gegen den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen statt.

„Wir sind froh, dass wir kurzfristig noch einen Gegner für unser Trainingslager finden konnten und nun, wie ursprünglich geplant, zwei Spiele durchführen können“, sagte Clemens Fritz, Leiter Scouting und Profifußball bei Werder Bremen. Das Spiel gegen Real Murcia ersetzt das am Vortag abgesagte Bremer Duell mit dem FC St. Pauli.

Mit dem Zweitligisten aus Hamburg werden die Bremer zwar am Montag wie geplant in einem gemeinsamen Flug nach Spanien aufbrechen. St. Paulis neuem Chefcoach Fabian Hürzeler passte aber der frühe Zeitpunkt der Partie, die noch unter dessen Vorgänger Timo Schultz vereinbart worden war, nicht in den Vorbereitungsplan. Die Bremer hatten auf die kurzfristige Absage des Nordrivalen verärgert reagiert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg