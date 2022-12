Norbert Aust fordert eine Milliarde Euro für Innovationen

Handelskammerpräses Norbert Aust hat vom rot-grünen Senat eine Milliarde Euro für Innovationen gefordert. Hamburg brauche eine Investitionsoffensive für Technologien, sagte Aust am Freitag vor mehr als 1000 Gästen bei der „Versammlung eines Ehrbaren Kaufmanns“ in der Handelskammer. Dazu sei frisches Geld nötig, keine Umverteilung aus bestehenden Töpfen. „Ich schlage deshalb vor, dieses Geld aus den privatwirtschaftlichen Engagements der Stadt zu nehmen“, sagte Aust. Allein die Beteiligung der Stadt an der Reederei Hapag-Loyd habe im vergangenen Jahr zu zusätzlichen Einnahmen in Höhe von 800 Millionen Euro geführt, in diesem Jahren könne Hamburg mit mehr als einer Milliarde Euro rechnen.