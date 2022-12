Verbotene Böller und Schreckschusspistole sichergestellt

Ein Mann zündet einen Böller am Silvesterabend an.

Die Bundespolizei hat bei der Kontrolle eines 20-Jährigen im Flensburger Bahnhof illegal erworbene Böller sichergestellt. Die Beamten fanden am Donnerstag im Gepäck des Mannes rund 80 Böller aus Tschechien, die in Deutschland verboten sind, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Man muss den Angaben zufolge mindestens 21 Jahre alt sein und Fachkenntnisse im Umgang mit diesen Sprengstoffen nachweisen, um diese zu erwerben.