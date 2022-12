CDU will Scholz ein drittes Mal zu „Cum-Ex“ befragen

Die CDU-Opposition in der Hamburgischen Bürgerschaft will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein drittes Mal im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) zum „Cum-Ex“-Skandal befragen. „Das endlich freigegebene Protokoll des Bundestag-Finanzausschusses zeigt eindeutig, dass Olaf Scholz gelogen hat“, sagte der CDU-Obmann im Ausschuss, Richard Seelmaecker, dem „Hamburger Abendblatt“ (Donnerstag). Entgegen seiner Behauptung im Hamburger Untersuchungsausschuss habe Scholz sich laut Protokoll sehr wohl an mindestens eines der Treffen mit Christian Olearius - Gesellschafter der in den „Cum-Ex“-Skandal verwickelten Warburg-Bank - erinnern können. „Wir werden daher auch noch einmal Scholz vorladen und zu seiner Falschaussage befragen“, sagte Seelmaecker.