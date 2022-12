Australischer WM-Fahrer Irvine zurück im St.-Pauli-Training

Der australische Fußball-Nationalspieler Jackson Irvine ist am Donnerstag in das Training des Zweitligisten FC St. Pauli zurückgekehrt. Der 29 Jahre alte Mittelfeld-Akteur hatte nach der WM-Teilnahme mit der Auswahl seines Landes in Katar von den Hanseaten verlängerten Urlaub erhalten. „Welcome back! Seit heute ist auch unser Kapitän zurück an Bord“, twitterte der Kiezclub dazu. Dauerläufer Irvine, der sich das Amt des Mannschaftsführers beim FC St. Pauli mit Linksverteidiger Leart Paqarada (28) teilt, soll nun in individuellen Einheiten physisch aufgebaut und behutsam in das Teamtraining der Hamburger integriert werden.