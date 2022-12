Ostholstein Feuerwerk setzt Wohnung in Brand: Bewohner schwer verletzt

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt an dem Einsatzort vor und wird vom Wehrführer eingewiesen.

Bei einem durch Feuerwerkskörper ausgelösten Wohnungsbrand in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) ist ein 25-Jähriger am Mittwochabend schwer verletzt worden. Beim Versuch die Knallkörper zu löschen, habe die Hose des Mannes und Teile der Einrichtung Feuer gefangen, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Demnach kam es noch während der Löscharbeiten zu weiteren Explosionen.