Wind- und Sturmböen in Hamburg und Schleswig-Holstein

Hamburg/Kiel (dpa/lno). In Hamburg und Schleswig-Holstein wird es am Donnerstagmorgen sehr windig. Es wehen vereinzelt Windböen und stürmische Böen, an der Nordsee Sturmböen. Am Morgen ist es zunächst stark bewölkt und es regnet, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Gegen Mittag lockert es sich auf und der Regen und Wind lassen nach. Die Temperaturen liegen dabei um die zehn Grad.

In der Nacht zum Freitag ist es mal mehr, mal weniger bewölkt und regnet gelegentlich. Die Temperaturen sinken auf fünf bis sieben Grad. Am Freitag kommt es an der Küste noch zu Windböen und an der Nordsee noch zu einzelnen stürmischen Böen, wobei die Temperaturen auf milde acht Grad sinken.

Auch am Samstag und in der Silvesternacht bleibt es weiterhin windig und regnerisch. Die Temperaturen liegen zwischen milden 10 bis 14 Grad am Tag, in der Nacht zwischen 6 und 9 Grad. Tagsüber herrscht noch starker bis stürmischer Wind, der in der Nacht nachlässt.

