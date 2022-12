Zwei Frauen bei Unfall in Hamburg verletzt

Bei einem Unfall im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel sind zwei Frauen verletzt worden. Sie wollten am frühen Mittwochabend eine mehrspurige Straße überqueren, als sie bei grünem Ampelsignal von einem Auto erfasst wurden, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Eine Frau wurde dabei leicht verletzt, die andere erlitt Prellungen und eine Fraktur am Bein. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen zum Unfall liefen derzeit noch. Nähere Angaben zur Person, die das Fahrzeug gefahren hat, machte die Polizei nicht. Sie sei bei dem Unfall unverletzt geblieben. Die Fruchtallee, auf der sich der Unfall ereignete, wurde für etwa eine Stunde gesperrt.