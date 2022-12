Erzbischof ruft zum Gebet für Ex-Papst Benedikt XVI. auf

Erzbischof Stefan Heße hat die Gläubigen im Norden zum Gebet für den schwer kranken emeritierten Papst Benedikt XVI. aufgerufen. Er folgte damit der Bitte von Papst Franziskus, der am Mittwoch alle katholischen Gläubigen zu einem „spezielles Gebet“ für den 95-Jährigen aufgerufen hatte. Ein Sprecher des Erzbistums Hamburg sagte, er gehe auch davon aus, dass in den örtlichen Gottesdiensten in den Fürbitten für den Papst gebetet werde.