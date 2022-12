Vater und Sohn vor Disko zusammengeschlagen: Zeugen gesucht

Ein 44 Jahre alter Mann und sein 20 Jahre alter Sohn sind von Unbekannten vor einer Diskothek in Brunsbüttel im Kreis Dithmarschen zusammengeschlagen worden. Beide Männer seien verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 44-Jährige habe seinem Sohn am 25. Dezember zur Hilfe kommen wollen, der von etwa zehn Personen zusammengeschlagen worden sei, sagte eine Polizeisprecherin.