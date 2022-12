Mann nach Streit niedergestochen: Polizei sucht Zeugen

In der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofes ist ein 36 Jahre alter Mann von bislang unbekannten Männern mit einem Messer in den Oberkörper gestochen und schwer verletzt worden. Zuvor sei es am Steintorplatz offenbar zu einem Streit zwischen dem Opfer und den beiden Männern gekommen, die ihm flüchtig bekannt waren, wie die Polizei am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Die Männer konnten trotz intensiver Suche am Freitagnachmittag nicht gefasst werden. Das schwer verletzte Opfer hatte nach dem Angriff eine Polizeistreife angehalten und kam sofort in ein Krankenhaus. Es habe keine Lebensgefahr bestanden.