Essen nicht abgeholt: Polizei rettet Mann aus hilfloser Lage

Eine aufmerksame Frau hat einem 82 Jahre alten Mann aus Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg möglicherweise das Leben gerettet. Die 51 Jahre alte Frau habe am Heiligabend die Polizei verständigt, weil das Essen, das sie dem 82-Jährigen regelmäßig vor die Tür stellte, am Abend noch immer unberührt war. Daraufhin öffneten die Beamten die Tür und fanden den Mann hilflos am Boden liegend. Allein hätte sich der 82-Jährige nicht aus seiner misslichen Lage befreien können, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dank der aufmerksamen Geesthachterin habe der 82-Jährige rechtzeitig entdeckt und so Schlimmeres verhindert werden können, sagte die Sprecherin.