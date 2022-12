Weitere Ausfälle bei Regionalbahnen Metronom, Erixx und Enno

Die Regionalbahnen Metronom, Erixx und Enno rechnen in dieser Woche mit zusätzlichen Ausfällen wegen erkrankten Personals. Aller Voraussicht nach dürften die Engpässe dazu führen, dass „auf allen Strecken in den drei Netzen“ manche Verbindungen nicht angeboten werden können, teilte der Betreiber am Dienstag mit. Wo genau wann welche Strecken entfallen, lasse sich in der laufenden Planung nicht konkret sagen - aber man arbeite „mit Hochdruck daran, die krankheitsbedingten offenen Schichten im Fahrpersonal kurzfristig nachzubesetzen“.