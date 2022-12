19-Jähriger in Hamburg niedergestochen: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen vor dem Einkaufszentrum Europapassage in der Hamburger Innenstadt am Freitag vor Weihnachten beobachtet haben. „Bislang sind bei der Mordkommission noch keine Hinweise eingegangen“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Auch der bislang unbekannte Täter sei weiterhin flüchtig.

Bei dem Streit zwischen etwa fünf bis acht Jugendlichen war am Freitagabend gegen 19.40 Uhr ein 19-Jähriger durch einen Messerstich lebensbedrohlich verletzt worden. Der Täter war nach dem Vorfall in Richtung des Weihnachtsmarktes „Weißer Zauber“ am Jungfernstieg geflohen. Die Mordkommission ermittle weiter, sagte der Sprecher. Derzeit würden die bereits bekannten Zeugen befragt und die bisherigen Spuren ausgewertet.

