Spendenparlament: eine Million Euro für 79 Projekte

Das Hamburger Spendenparlament hat in diesem Jahr mit einer Summe von etwa 1,12 Millionen Euro exakt 79 Projekte gefördert - so viele wie nie zuvor. „Hinter diesen Zahlen steht die wachsende Bedürftigkeit vieler Menschen in Hamburg“, sagte der Vorstandsvorsitzende, Uwe Kirchner, am Dienstag. Durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, die Energiekrise und die hohe Inflation sei der Verein in diesem Jahr besonders gefordert gewesen.