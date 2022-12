35-Jähriger bei Raubüberfall schwer verletzt

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Bei einem versuchten Raub in Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) hat ein Unbekannter einen 35-jährigen Mann schwer mit einem Messer verletzt. Das Opfer wurde am Samstagabend von einem unbekannten Mann angesprochen und mit vorgehaltenem Messer dazu aufgefordert, seine Wertgegenstände zu übergebe, wie die Polizei am Montag mitteite. Als der 35-Jährige sich weigerte, stach der Täter auf ihn ein und flüchtete anschließend vom Tatort. Das Leben des schwer verletzten Opfers konnte durch sofort eingeleitete Rettungsmaßnahmen gerettet werden.