BBL Duell mit Ex-Coach: „Man weiß, was auf einen zukommt“

Hamburgs ehemaliger Trainer Pedro Calles coacht sein Team an der Seitenlinie.

Bei den Basketballern der Veolia Towers Hamburg ist am Freitag trotz der sportlich schwierigen Situation mit fünf Bundesliga-Niederlagen in Serie ein wenig Feierstimmung aufgekommen. Spieler- und Trainerteam tauschten einen Tag vor Heiligabend Geschenke aus und demonstrierten mannschaftlichen Zusammenhalt. Ob es am 27. Dezember endlich wieder einen Sieg für die Hanseaten zu feiern gibt, ist ungewiss. Zu Gast im Inselpark sind ausgerechnet die EWE Baskets Oldenburg mit Ex-Towers-Coach Pedro Calles und den ehemaligen Hamburger Profis Max DiLeo und Bryce Taylor.