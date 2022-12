Krankheitswelle: Zugausfälle auf Bahnstrecke Kiel-Lübeck

Auf der Bahnstrecke Kiel-Lübeck und weiter nach Lüneburg (RE83 und RB84) kommt es wegen vieler Krankheitsfälle über Weihnachten zu weiteren, kurzfristigen Zugausfällen. „Aktuell sind über 13 Prozent der Lokführer sowie zahlreiche Mitarbeiter in betriebsrelevanten Verwaltungsbereichen erkrankt“, teilte das Lübecker Unternehmen erixx Holstein am Freitag mit. Der stark erhöhte Krankenstand werde bestehende Engpässe je nach Entwicklung des Infektionsgeschehens voraussichtlich bis in das neue Jahr hinein weiter verstärken.