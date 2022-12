Viertelfinale: Top-Duell Kiel gegen Magdeburg

Titelverteidiger THW Kiel trifft im Viertelfinale des deutschen Handball-Pokals auf den deutschen Meister SC Magdeburg. Dieses Top-Duell loste die ehemalige deutsche Fußball-Nationalspielerin Sonja Fuss am Freitag in Köln aus. Die Partie ist die Neuauflage des Endspiels aus dem April dieses Jahres. Damals hatte sich der THW in Hamburg mit 28:21 durchgesetzt.