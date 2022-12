Ärztekammer Not in Kinderkliniken wegen falscher Gesundheitspolitik

Ein Arzt untersucht in einem Klinikum ein Kind.

Für Hamburgs Ärztekammer sind die derzeitigen Versorgungsprobleme in der Kinder- und Jugendmedizin das Ergebnis einer jahrelangen verfehlten Gesundheitspolitik. Seit Einführung der Fallpauschalen in den Kinderkliniken vor 20 Jahren seien rund 30 Prozent der Krankenhausbetten für Kinder und Jugendliche abgebaut worden, klagte Ärztekammer-Präsident Pedram Emami am Freitag.