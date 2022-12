Museum Ballinstadt feiert „Sesamstraße“ mit Ausstellung

Hamburg (dpa/lno). Das 50-jährige Jubiläum der Kultkindersendung „Sesamstraße“ wird in Hamburg gleich in mehreren Museen gefeiert. So gibt es nicht nur im Museum für Kunst und Gewerbe eine Sonderausstellung, sondern auch im Auswanderermuseum Ballinstadt. Dort wird von Mitte Februar an auf die bunte Geschichte der Sendung geschaut, wie das Museum am Freitag in Hamburg mitteilte. Dabei sei die Devise: Staunen, Anfassen und Mitmachen.

So gebe es eine „Schnitzeljagd“ durch das Museum mit vielen interaktiven Hands-on-Stationen. Dabei können sie beispielsweise ihre eigene Körpergröße mit denen der Sesamstraßen-Charaktere vergleichen, in die Fußstapfen von Bibo oder Grobi treten und beim Sesamstraßen-Memory ihr Können zeigen. Zudem können die Besucherinnen und Besucher in der 500-Quadratmeter-großen Sonderausstellung Objekte, Requisiten und Kostüme aus fünf Jahrzehnten der „Sesamstraße“ entdecken.

„Unsere Sonderausstellung ist ein generationenverbindendes Erlebnis für alle Menschen, die mit der „Sesamstraße“ aufgewachsen sind“, sagte Museumsgeschäftsführer Volker Reimers laut Mitteilung. Die Ausstellung soll am 17. Februar eröffnet werden.

Die „Sesamstraße“ war 1969 im US-Fernsehen gestartet und 1972 im Originalton auch in Deutschland ausgestrahlt worden. 1973 lief die Serie erstmals als synchronisierte Version mit deutschen Stimmen. Noch in den späten 70er Jahren kamen mit in Hamburg entstandenen, eigenständigen Rahmengeschichten die deutschen Puppen Samson und Tiffy, Rumpel der Griesgram, die neugierige Feli Felu oder das Comedy-Duo Wolle und Pferd dazu. Mehr als 2800 Folgen der „Sesamstraße“ wurden bereits gesendet.

