79-Jähriger stürzt beim Einsteigen in Zug ins Gleis

Beim Einsteigen in einen Zug am Hamburger Hauptbahnhof ist am Donnerstag ein 79-Jähriger auf die Gleise gestürzt. Der Mann aus Berlin habe blutende Verletzungen am Kopf erlitten, teilte die Bundespolizei mit. Er habe offensichtlich das Gleichgewicht verloren und sei zwischen den stehenden Zug und die Bahnsteigkante gefallen. Eine zufällig anwesende Ärztin und ein weiterer Reisender leisteten Erste Hilfe. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zusammen mit seiner Ehefrau in ein Krankenhaus. Die Bundespolizei geht von einem Unfall aus. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung seien nicht erkennbar, hieß es.