Tödliche Messerstiche: Angeklagter vorerst in Psychiatrie

Hamburg (dpa/lno). Vor dem Hamburger Landgericht hat am Donnerstag ein Prozess wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung gegen einen 46-Jährigen begonnen. Der Ukrainer soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft bei einem Streit einen 45-jährigen Landsmann in Hamburg-Ohlsdorf erstochen haben. Dieser habe bei der Tat am vergangenen 26. Juni zahlreiche Stichverletzungen in den Bauch erlitten und sei am Tag darauf gestorben, hieß es.

Bei der Flucht aus der Wohnunterkunft soll der Angeklagte einem unbeteiligten Zeugen einen Stich in den Bauch versetzt und eine Schnittverletzung am Arm zugefügt haben. Zum Prozessauftakt wurden Polizeibeamte zu dem Einsatz am Tatort befragt.

Der Angeklagte wolle sich beim nächsten Termin im Januar zu der Tat äußern, sagte Gerichtssprecher Kai Wantzen. Der 46-Jährige befinde sich inzwischen auf Grundlage eines vorläufigen psychiatrischen Gutachtens in einer Psychiatrie.

