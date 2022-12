Boldt und Huwer: Neues Macher-Duo beim HSV

Endlich gibt es Bewegung beim HSV. Sportvorstand Boldt darf bleiben und erhält in Finanzvorstand Huwer einen Experten an seine Seite. Jetzt ist Trainer Walter an der Reihe.

Hamburg (dpa/lno). Kurz vor Weihnachten hat der Hamburger SV seine offene Vorstandsfrage geklärt, ein überraschendes Präsent war es aber nicht. Sechs Wochen zuvor war Sportvorstand Jonas Boldt noch genervt von der Zögerlichkeit des Aufsichtsrates. „Wünschen kann man sich was zu Weihnachten“, meinte er damals. Jetzt bleibt er Vorstand Sport und Kommunikation, Eric Huwer rückt vom Posten des Finanzdirektors zum Vorstand Finanzen und Organisation auf. Beide Verträge sind bis zum Sommer 2025 datiert. Der Vollzug dauerte quälend lange. Angekündigt war dieser Schritt seit Monaten.

Damit hat die Fußball-AG des Zweitligisten wieder ein Führungsduo. Seit mehr als zehn Wochen war Boldt allein verantwortlich, nachdem der umstrittene Finanzchef Thomas Wüstefeld nach nicht einmal einjähriger Amtszeit seinen Rücktritt erklärt hatte. In Huwer hat er einen ausgewiesenen Experten als Nachfolger. Der 39 Jahre alte Finanzdirektor ist seit acht Jahren beim HSV in diesem Bereich tätig und hat sein Meisterstück mit dem Abschluss der Kredite von Investor Klaus-Michael Kühne und drei weiteren Geldgebern in Höhe von 20 Millionen Euro abgeliefert. So kann der HSV sein in die Jahre gekommenes Volksparkstadion sanieren und modernisieren, ohne dass die Stadt einen Pfennig dazu bezahlt.

Huwer hat offensichtlich auch beim poltrigen Milliardär Kühne einen überzeugenden Eindruck hinterlassen. Mit Fachleuten umgibt sich der 85 Jahre alte Unternehmer gern. Auch Boldt besitzt das Wohlwollen des Wahl-Schweizers. Seit Mai 2019 ist der 40-Jährige beim HSV in der Führungsriege, damals noch unter dem Vorsitzenden Bernd Hoffmann. Dem wurde aber nach anhaltenden Querelen der Stuhl vor die Tür gesetzt.

So stieg Boldt zum eigentlichen Macher des Vereins auf, ohne die vakante Top-Position innezuhaben. Schon damals klappte die Arbeitsteilung mit dem einstigen Finanzvorstand Frank Wettstein hervorragend, mit Huwer wird Gleiches erwartet. „Wir haben hier etwas entwickelt, mit dem sich unsere Fans und Zuschauer identifizieren können“, sagte Boldt. Aber auch er gerät regelmäßig in die Schusslinie. Und zwar immer dann, wenn der HSV die Rückkehr in die Bundesliga verspielt. Das passierte unter seiner Ägide schon dreimal.

Auf seine Vertragsverlängerung musste Boldt lange warten. Aufsichtsratschef Marcell Jansen ließ den Sportvorstand zappeln, gab erst vor wenigen Tagen grünes Licht. Jansen, der Wettstein ins Boot geholt hatte, ist nicht nur bei Kühne in Ungnade gefallen, auch zahlreiche Fans sehen den einstigen Nationalspieler als Bremser im Verein. Bei der Mitgliederversammlung am 21. Januar soll ein Abwahlantrag gestellt werden. „Jonas und Eric haben in den vergangenen Wochen und Monaten bewiesen, wie gut sie die Führungsarbeit der HSV Fußball AG leisten“, sagte Jansen jetzt.

Da die Vorstandsfrage langfristig geklärt ist, wird auch der im Sommer nächsten Jahres auslaufende Vertrag mit Trainer Tim Walter verlängert. Boldt will das seit Monaten, der Aufsichtsrat hatte noch gezögert. Laut Jansen hat sich das Thema Walter aber erledigt. „Wir haben Vertrauen“, sagte Jansen unlängst über die Rolle des Trainers. Spätestens Anfang Januar sollen die Unterschriften unter das Vertragswerk gesetzt werden.

