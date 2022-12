Arbeiter in Schacht abgestürzt und lebensgefährlich verletzt

Die Feuerwehr hat am Donnerstag in Hamburg-Altona einen Arbeiter gerettet, der in einen vier Meter tiefen Schacht gestürzt war. Der lebensgefährlich verletzte Mann sei nicht mehr ansprechbar gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Er war zuvor mit Arbeiten an einer E-Leitung beschäftigt. Die Ursache des Unfalls am Morgen in der Fetthebe-Anlage eines Schnellrestaurants war laut Feuerwehr zunächst noch unklar. Die Rettung sei sehr schwierig gewesen, hieß es. Es wurde eine spezielle Seiltechnik verwendet.