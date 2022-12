Krankenkasse meldet Rekordkrankenstand in Hamburg

Laut Techniker Krankenkasse (TK) ist der Krankenstand in Hamburg in diesem Jahr auf einen Rekordwert gestiegen. Schon jetzt liege er unter den bei der Kasse versicherten Erwerbstätigen bei fünf Prozent, sagte die Leiterin der TK-Landesvertretung, Maren Puttfarcken, am Donnerstag. Die Tendenz sei steigend, da noch mit „Nachzüglern“ und weiteren Krankmeldungen zu rechnen sei. Es handele sich um den höchsten Krankenstand in Hamburg seit mindestens 20 Jahren. Zum Vorjahr sei er um rund 29 Prozent gestiegen. Und zum letzten Vor-Corona-Jahr 2019 ergebe sich ein Plus von rund 17 Prozent.